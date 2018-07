Maradona hace polémicas declaraciones sobre Neymar

Este sábado, Diego Armando Maradona habló en el programa 'De la mano del diez' sobre lo que pasaba en Rusia 2018. El ex fútbolista argentino aprovechó la participación y se refirió a la eliminación de Brasil en cuartos de final.

Al inicio, analizó la razón por la que el equipo sudamericano cayó y no pudo avanzar a semifinales. "Me parece que Brasil no tuvo el recambio emocional. Los brasileños estaban tan acostumbrados a empezar ganando que era 'en cualquier momento cae el primer gol'. Pero cayó el primero de Bélgica y ahí no pudieron levantar cabeza. Me pareció justo el resultado".

Luego, generó polémica cuando opinó sobre el referente del cuadro de Tite, Neymar Junior. "Él buscaba pero creo que hubo una advertencia por parte de la FIFA. Por eso vimos a un Neymar increíblemente casi todo el partido parado. Se habrá caído dos veces cuando estábamos acostumbrados a verlo veinte", sentenció.

Siguiendo con la entrevista, el ídolo 'albiceleste' elogió a Inglaterra. "Los ingleses están más que bien porque agarraron la soltura de tener la pelota. Encaran a todo el mundo. Sobresale Sterling, para mí es terrible. Es muy vivo. Formaron un buen grupo".