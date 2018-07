Maradona destroza a Argentina: "Sin Messi somos un equipito más"

La palabra de Diego Armando Maradona en Argentina es ley. Una vez eliminado que la albiceleste fue eliminada de Rusia 2018, el 'Diego' criticó el accionar de sus compatriotas, rescatando solo el accionar de Lionel Messi.

"Lo vi muy solo a Lío, muy lejos del arco. Si lo pusieron de '9' y tiene que armar el juego y también definir él, estamos hablando más de Patoruzú (el personaje de historietas más conocido de Argentina) que de Lío Messi. Sin Messi, somos un equipito más", señaló Diego Maradona en "De la mano del Diez", su programa junto a Víctor Hugo Morales para la cadena venezolana Telesur.

Luego, el 'Pelusa' enfiló sus armas contra Jorge Sampaoli: "Nosotros no tenemos rumbo, no sabemos atacar, no sabemos qué hacer cuando tenemos la pelota. Y los franceses, todo lo contrario: tienen salida de contragolpe, variantes, entrada por derecha y por izquierda. veníamos a ver la crónica de una muerte anunciada. Y era verdad", agregó.

