Maradona arremetió una vez más contra Sergio Ramos

No es la primera vez que Sergio Ramos y Diego Armando Maradona se enfrentan en un duelo de palabras en lo que va de Rusia 2018. Hace unos días, el 'Pelusa' expresó que "Sergio Ramos no es un crack, un crack es Godín". El central de la selección de España no se quedó callado y le respondió lo siguiente: "¿Maradona? Está a años luz del mejor jugador argentino, Messi".

Respuesta que al parecer no le gusto para nada al astro argentino. El martes, el ex jugador de 57 años volvió a generar polémica en el programa De la mano del Diez, donde diariamente da su opinión sobre lo acontecido en el Mundial.

"Quiero decir que no se enoje más Ramos, que el crack es Godín, no se diga más", sentenció el '10'. No cabe duda que a Maradona le gusta estar en los ojos del mundo y no necesariamente por su brillante pasado futbolístico.