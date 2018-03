Manuel Neuer fue sometido a control antidopaje sorpresa

Manuel Neuer fue sometido a un control antidopaje sorpresa tras volver a las canchas para entrenarse con el Bayern Munich. Controladores sospechaban que guardavallas germano estaba utilizando técnicas prohibidas para recuperarse con tiempo de lesión y llegar sin problemas aRusia 2018.

Exámen sorpresa

'No es una terapia de autotransfusión, sino un tratamiento con células madre. Es un tipo de reconstrucción que da al hueso un empuje extra, porque cuando te lo has roto tres veces se vuelve lento y fatigado. Así es como funcionan las cosas en Alemania. Algo como eso circula, llega una llamada a la central en Bonn y después vienen los controladores. Me sorprendió porque nunca había pasado un control', declaró sorprendido el mismo Manuel Neuer.

Los resultados arrojados por las pruebas fueron correctos y el portero prosiguió sus trabajos de recuperación teniendo como meta llegar al Mundial Rusia 2018. Según la página web del Bayern, hizo intervalos y corrió dos rondas de diez minutos bajo la dirección del preparador físico Thomas Wilhelmi.

Manuel Neuer fue operado de una fisura en un pie en septiembre pasado y desde entonces está alejando las canchas. 'Lo importante ahora es que no haya una recaída que podría poner en peligro mi carrera', dijo el jugador a la televisión del club. Cabe mencionar que el seleccionador alemán, Joachim Löw, ha manifestado su confianza de verlos en Rusia 2018.