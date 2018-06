Manuel Lanzini contó cómo fue la jugada que lo sacó de Rusia 2018

El volante argentino Manuel Lanzini contó detalles de lo que fue la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda, la cual lo dejó fuera del Mundial de Rusia 2018.

Para el mediocampista del West Ham la jugada fue muy "tonta", pues se debió a un problema de control de su propio cuerpo antes de darle un pase a Javier Mascherano.

"La verdad es que fue una jugada muy boluda (tonta), que no pude sostener el pie, en una pelota que me dio Marco, de espalda la recibí se la quise dar a 'Masche' y cuando traté de girar no me pude afirmar yéndose todo el peso del cuerpo a la rodilla y al toque sentí que se me fue", dijo Lanzini muy apenado en conversación con ESPN.

