Luis Suárez nuevamente se refirió a las actitudes de Antoine Griezmann

Luego de la eliminación de la selección uruguaya ante Francia en la última jornada de cuartos de final del mundial de Rusia 2018, el delantero charrúa se ha mostrado bastante incómodo con las últimas declaraciones de Antoine Griezmann sobre el elenco sudamericano.

Durante el encuentro decisivo en el mundial, Griezmann fue el autor del segundo gol francés, sin embargo, no lo celebró por el cariño y las 'costumbres' uruguayas que tiene en atacante europeo y al final del partido explicó el porqué de su decisión. Por ello, Suárez no se guardó nada y aseguró que no vio la acción de Griezmann.

"No vi que no celebró el gol, me estaba quejando, pero ¿ya ven? nos hizo un gol, es francés, no uruguayo" dijo Suárez para el diario EL PAÍS. Cabe recordar, que Griezmann ha dejado en 'claro' su inmenso cariño por Uruguay debido a su formación profesional, a lo que Suárez le había respondido tajantemente. "Aunque diga que es medio uruguayo, es francés, él no sabe todo lo que hacemos para salir adelante" expresó en su momento.

