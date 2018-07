Locura total se vivió en París tras ganar el Mundial Rusia 2018 [VIDEO]

Tras el pitazo final del árbitro Néstor Pitana en la victoria por 4-2 de Francia sobre Croacia, no solo la locura se desató en el estadio Olímpico Luzhniki de Moscú sino también se trasladó a París.

Miles de hinchas franceses se reunieron y coparon diferentes puntos de la ciudad parisina para celebrar el título Mundial Rusia 2018. Los lugares de concentración fueron el Arco del Triunfo, el parque del Campo de Marte y La Torre Eiffel y más.

Los festejos duró hasta altas horas de la noche, y es que nadie los puede culpar a los fanáticos de 'Les Bleus' celebrar a lo grande. No solo París se pintó de blanco, rojo y azul, sino todo el país, una de las ciudades donde los hinchas salieron a las calles a celebrar fue Montpellier, donde los ciudadanos de dicho lugar se subieron a la estatua Étienne Dantoine.

France supporters have the party of a lifetime in Paris after winning the #WorldCup https://t.co/LKjerKQXzA pic.twitter.com/iUdx8bq0JL

— The Scottish Sun (@ScottishSun) 15 de julio de 2018