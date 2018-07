Lo confundieron con Miguel Trauco y así reaccionó Renato Tapia

Los integrantes de la selección peruana siguen partiendo rumbo a sus clubes tras Rusia 2018. El último lunes fue el turno de Renato Tapia y Miguel Trauco, quienes viajaron a Holanda y Brasil, respectivamente.

Pero, la nota graciosa del momento fue cuando el 'Capitán del Futuro' llegó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y algunos curiosos lo confundieron con el 'Genio', quien también arribó al terminal aéreo minutos después.

Lo tomó deportivamente

Ante ello, Renato Tapia publicó lo siguiente en sus redes sociales: "Avisar a la gente en el aeropuerto que mi apellido no es Trauco y no soy arquero. Igual gracias a todos los que me despidieron hoy, nos veremos pronto!", tuiteó Tapia, cuando aún estaba por tomar su vuelo.

