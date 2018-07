La lista de 'cracks' que no pudieron ganar un mundial

No tuvieron, ni tienen 'la suerte'. La historia de los mundiales es bastante larga y la lista de los jugadores que no tuvieron, ni tienen la oportunidad de levantar la tan ansiada copa, cada vez crece más.

En la actualidad, las dos mega estrellas a nivel mundial no han podido conseguir ser campeones del mundo, pues sí, se trata del argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, quienes son los futbolistas que tienen la mayoría de premios individuales en sus clubes, mas no en su selección y al parecer se quedarían con las ganas de levantar una copa mundial debido a la edad que tienen y en Rusia 2018 no llegaron a concretar nada.

Sin embargo, no son los únicos, sino que años atrás, otras estrellas mundiales tampoco tuvieron el lujo de coronoarse campeones mundiales. Tales como: Leonidas Silva de Brasil quien en su época (1934-1938) no pudo ni jugar un mundial debido a los conflictos mundiales que se vivían en ese entonces, pero no es el único carioca que se quedó con las ganas, sino que también el arquero Moacir Barboza, fue derrotado en el famoso 'Maracanazo'.

Repasa la lista de 'cracks' que se quedaron sin ser campeones mundiales.

- El español Isidro Lángara (1934).

- El español Telmo Zarra (1950).

- El argentino Norberto 'Tucho' Méndez (1940). Solo logró ganar 3 Copas Américas.

- El brasileño Zizinho (1950).

- El austriaco, Mathías Sindelar (1934).

- El francés Just Fontaine, fue goleador pero no pudo consagrarse campeón (1958).

- Los húngaros, Feren Puskás y Sandor Kocsis (1954).

- El portugué Eusebio (1966).

- El holandés Johan Cruyff (1974).

- El ingles, Kevin Keegan (1974)

- El alemán Karl Rummenigge (1978).

- El francés Michel Platini (1986).

Así como ellos, la lista sigue aumentando, entre los más recordados está, Roberto Baggio, Davor Suker, Frank Lampard, etc.

