​Lionel Messi desata la locura en práctica abierta de Argentina

Lionel Messi se convirtió en el centro de atención durante el entrenamiento a puertas abiertas que realizó la selección de Argentina tras arribar al Mundial Rusia 2018. Todos los hinchas buscaron sacarse un recuerdo con 'la Pulga', pero la seguridad supo mantener el orden.

Locura por 'la Pulga'

Medio millar de personas abarrotaron las gradas del recinto donde venía realizando sus trabajos el cuadro dirigido por Jorge Sampaoli. Los aficionados no dejaron de corear el nombre de Lionel Messi. 'Argentina ganará el Mundial. No importa que no sea el mejor equipo, tienen a Messi. Con él todo es posible', comentaban algunos fans del crack sudamericano.

Argentina debutará el 16 de junio ante Islandia, que hará su primera aparición en los Mundiales con su presencia en Rusia 2018. Además, deberá enfrentarse a Croacia el 21 de junio y cerrará la primera fase en el Grupo D ante Nigeria el día el martes 26.

Selección peruana: ?Falcao elogió el peso goleador de Paolo Guerrero https://t.co/hQcHil9dBH pic.twitter.com/MrGI00P397 — Diario El Bocón (@elbocononline) 23 de marzo de 2017