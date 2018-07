​La ‘verdadera edad’ de Kylian Mbappé, según compañero Umtiti

El ambiente que se vive en la interna de la selección francesa es de los mejores, el cuadro dirigido por Didier Deschamps está mentalizado en levantar la copa de Rusia 2018 este domingo ante Croacia. Incluso entre los protagonistas se juegan distintos tipos de bromas, como la que le hizo Samuel Umtiti a Kylian Mbappé.

Samuel lo conoce bien

'No le gusta que le recuerden su edad. Para molestarlo, a veces le dicen que tiene 15 años. No somos del todo conscientes de la locura que se está viviendo en Francia. Vimos vídeos (de las celebraciones) al final del partido (de semifinales contra Bélgica). Eso nos demuestra que la gente nos apoya y que todos esperan esta final. No nos mete más presión, sino ganas de darlo todo para ganar la final', dijo Samuel Umtiti en conferencia de prensa dada a los medios.

'No vamos a meternos más presión. Se ha visto en este Mundial que los favoritos quedaron fuera. Hemos hecho cosas lindas, pero tenemos que regresar a la Tierra porque tenemos una final muy importante', agregó el defensor central titular indiscutible en la selección de Francia y el Barcelona.