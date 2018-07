La mujer detrás del triunfo de Croacia

Mientras que los hinchas celebran el triunfo de Croacia 2-1 ante Inglaterra en las semifinales del mundial de Rusia 2018, pocos saben que una de las figuras clave en la conducción del equipo es Iva Olivari, la manager de la selección.

La dirigente es una de las personas más influyentes detrás del plantel y es una de las pocas en haber permanecido en el banco de suplentes durante los partidos de los 'ajedrecistas' en la Copa del Mundo.

La primera mujer manager

Iva Olivari es la primera mujer que se ha convertido en la manager del cuadro de Croacia, lo cual, no solo lo ha tomado con orgullo sino con gran responsabilidad con respecto a sus decisiones.

En diálogo con la prensa, Olivari confesó que es consciente que su presencia en el fútbol no es bien recibida por muchos, especialmente, por quienes ocuparon el cargo.

"Muchos decían que yo no tenía que estar acá, que otro lo haría mejor porque yo no sabía de este deporte. Pero no le di importancia a esos comentarios", señaló la manager a la agencia AFP.

Además, dijo esperar que pronto otra mujeres puedan seguir sus pasos y ocupen cargos similares.