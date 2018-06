Arquero de Dinamarca sobre el balón del Mundial: "Es terrible y resbaladizo"

Será el encargado de evitar los goles de Paolo Guerrero, de Jefferson Farfán o de cualquier otro futbolista de la selección peruana que mañana enfrente a sus similares de Dinamarca, pero a pocas horas de ese encuentro se ha mostrado inseguro: el portero danés Kasper Schmeichel se ha quejado del balón que se está utilizando en Rusia 2018. ¿Ya está viendo 'fantasmas'?

"Es una bola terrible. El diseñador no se entiende con los porteros. Diseña pelotas para ver más goles y creo que este es el caso", señaló el rubio guardameta. Y siguió dando más argumentos de por qué no está de acuerdo con que se use la Telstar 18, el esférico oficial del Mundial.

"No es razonable. Es rápido y resbaladizo a la hora de atraparlo. Hemos probado de cuatro a cinco tipos diferentes de guantes y realmente no hay ninguno que pueda agarrarlo bien", añadió el portero de Dinamarca.

No soy el único

Siempre en tono quejoso, el cuidavallas que juega en el Leicester City de Inglaterra aseguró que los demás porteros de las otras selecciones también tienen los mismos problemas para acostumbrarse a la pelota oficial.

"Le pasa a todos los arqueros y por eso entrenamos todos los días para acostumbrarnos a él", afirmó. Hasta donde se sabe, los guardametas peruanos (Gallese, Cáceda o Carvallo) no han salido a quejarse por las características de la Telstar 18.