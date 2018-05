Julio Comesaña: "Mi caso con el de Alberto Rodríguez no es personal"

Nada personal. El técnico de Junior de Barranquilla, Julio Comesaña, reapaareció en un medio peruano lueg de haber declarado fuertemente sobre el jugador de la selección peruana, Alberto Rodriguez, pues el técnico había asegurado que en el club colombiano estaban decepcionados y molestos con el 'Mudo' por sus constantes lesiones que lo impedían jugar con el primer equipo, tanto en el torneo cafetero y Copa Libertadores.

"Mi situación con Alberto (Rodríguez), no es nada personal, no sé si no me deje entender o no se quiso explicar bien" declaró Comesaña para 'La Cátedra Deportes'; donde además añadió que la molestia que se sintió en el club fue por la repentina salida del 'Mudo' para integrarse a los entrenamientos de la Selección Peruana. "Cuando se fue, dio mucho que pensar, yo ya no lo iba a utilizar por eso le dije que podía irse pero que avise en el club y no lo hizo, solo mando un Whatsapp pidiendo su pasaporte".

Las benditas lesiones

Mucha fue la molestia en Junior cuando Alberto Rodríguez no podía jugar oficialmente o participar de los entrenamientos del club porque andaba lesionado. "No podemos decir que por las lesiones se va a quedar o ir. Él tiene un contrato con el club hasta diciembre y si el club requiere su presencia, tendrá que venir, a mi me gusta conversar cara a cara. manifestó esta tarde.

Perú en el mundial

A Julio Comesaña le causó bastante agrado la noticia de Paolo Guerrero y su presencia confirmada en el mundial de Rusia 2018. "Nos iba a doler a todos si no jugaba por Perú, es una alegría para todos, no solo los peruanos, sino los hinchas del fútbol" expresó. Por último, le deseó todos los éxitos a su jugador, "Vamos a dejar a Rodríguez tranquilo para que haga un buen mundial" finalizó.

