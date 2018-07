Julio César Uribe: "Roberto Mosquera debe dirigir a la selección peruana"

En la última edición del programa Fox Sports Radio Perú, Julio César Uribe, en un determinado bloque de ese espacio, respondió tres preguntas. La primera de ellas fue: ¿Volverías a la selección peruana si te lo proponen? "La verdad quisiera en algún momento tener la posibilidad de trabajar con niños", dijo el 'Diamante'.

La segunda interrogante fue: ¿El técnico peruano está para dirigir a la selección? "No tengo ninguna duda de que sí", aseveró el entrenador nacional.

Luego, ante la pregunta de quién debería dirigir a la selección peruana (siempre y cuando Ricardo Gareca decida no seguir al mando de la 'bicolor'), el exfutbolista respondió: "Roberto Mosquera",actual DT del Royal Pari de Bolivia. Y a continuación argumentó su punto de vista.

"(Mosquera) Es una persona exitosa, que nadie le regaló nada, es una persona proba, honesta, profesional. Tiene sus formas como todos, pero tu forma no tiene por qué gustarle a todos. Pero no negocia con los sentimientos, no negocia con el lado humano, con el respeto, la protección, la orientación y la exigencia que debe tener el jugador para ayudarlo a ser exitoso", apuntó Uribe.

La última frase que soltó el 'Diamante' sonó a denuncia. "El técnico no tiene por qué pagarle al jugador ni el jugador al técnico, y tú sabes que hay jugadores que le pagan al técnico", dijo sin dar mayores detalles.