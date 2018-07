Julinho: "Sería una locura que Carrillo acepte la oferta del ​Al-Hilal"

Todo parece indicar, salvo cambio de planes de última hora, que André Carrillo dejará el Benfica para enrolarse al Al-Hilal de Arabia Saudita. Si eso sucede, quedará claro que el el jugador y su entorno habrán priorizado el aspecto económico en desmedro de su crecimiento (o consolidación) profesional. Así lo dieron a entender los exfutbolistas Julinho y Flavio Maestri.

"Sería una locura que Carrillo acepte la oferta del club de Arabia Saudita. Carrillo un año en Arabia va a perder tiempo, no le veo ningún beneficio. (Lo que hizo en) el Mundial está muy cerca, mostró que maduró, que creció como jugador. Jugó tres partidos y metió un gol, es una buena media. El chico demostró su talento", dijo Julinho en Fox Sports Radio Perú.

En ese mismo espacio, Flavio Maestri indicó que si Carrillo opta por irse a una liga de menor nivel que la portuguesa es porque está convencido de que no puede ganarse un lugar en el Benfica.

"Al final el jugador es el que decide si se va o no (del Benfica). Un jugador se va de un club con el que tiene contrato porque cree que no hará cambiar de opinión al técnico para que le otorgue chance de jugar o porque han traído refuerzos en el puesto que juegas a quienes piensas que no puedes superar", sentenció.