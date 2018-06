Oblitas: "Perú no solo respetó su estilo, sino que tuvo personalidad" [VIDEO]

En medio de la tristeza por la temprana eliminación de Rusia 2018, Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), asegura que la selección peruana colmó todas las expectativas y está convencido de que "hay futuro", aunque aclara que ellos mismos esperaban conseguir "algo más" en el Mundial.

"La tranquilidad en el futuro siempre la tuve, incluso antes de que empiece el Mundial. Este es un equipo que ha crecido mucho, con individualidades que se han potenciado en el proceso de Ricardo (Gareca), pero la tristeza que nos invade es muy fuerte porque esperábamos algo más", señaló el 'Ciego'.

Por otro lado, Oblitas expresó su deseo de que este grupo (tanto el comando técnico como los jugadores) se mantenga, independientemente de las personas (es decir directivos) que estén al frente del proyecto.

"Se ha ganado una personalidad enorme, con jugadores que siguen aportando como Santamaría o Aquino, eso nos sigue indicando que el futuro de la selección está en la mayoría de estos muchachos, Hay que confiar en que esto continúe. Ojalá se siga apoyando este proceso", dijo el director deportivo de la FPF.

"Es un error pensar que este proceso tiene que continuar necesariamente con las mismas personas. El proceso está por encima de los nombres. Si acá hay un cuerpo técnico que respetó su trabajo entonces se tiene que quedar y quienes están atrás tienen que apoyarlo", agregó.

"Perú no solo respetó su estilo, sino que tuvo personalidad. Eso me dejó muy tranquilo y creo que es la línea a seguir. Este grupo no solo le devolvió a la gente que crea en el fútbol, sino que le enseñó a creer en el país", finalizó.