Jorge Sampaoli: "Toda la responsabilidad es mía"

Luego de la caída de la selección argentina por 0-3 ante Croacia, Jorge Sampaoli hizo el mea culpa en la conferencia de prensa. Yo soy el responsable de tomar decisiones, la clave de la derrota tiene que ver con responsabilidades mías, por el plan de partido, por situaciones que planteadas de otra forma habrían salido mucho mejor".

El primer gol llegó por un error garrafal de Willy Caballero, sin embargo, Jorge Sampaoli lo defendió. "No creo humano ni real achacarle la responsabilidad a Caballero, tampoco pudimos encontrar sociedades que le hubieran dado rédito a Argentinas buscando a Lionel Messi", acotó.

La selección argentina ya no depende de si misma para clasificar a los octavos de final. Necesita que Nigeria no le gane a Islandia, además de golear a los africanos en la última fecha para no complicarse por la diferencia de goles en caso de un empate de puntos.

LEE ADEMÁS: