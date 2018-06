Javier Mascherano y su arenga luego del empate ante Islandia

Dará pelea. Javier Mascherano, volante de la selección argentina, destacó la dificultad del primer duelo ante Islandia, pero se mostró esperanzado con el futuro de la albiceleste en los siguientes partidos en Rusia 2018.

Javier Mascherano se mostró convencido de la levantada de la selección argentina. "No es fácil jugar el primer partido de un Mundial. Hay que seguir adelante porque esto recién empieza. No está permitido caerse", aseguró el 'Jefecito', quien se convirtió en el jugador argentino que más veces defendió a las Argentina con 144 partidos.

Para Javier Mascherano la selección argentina hizo todo para quedarse con el triunfo. "No es la mejor sensación. Queríamos ganar, hicimos todos los méritos y no pudimos. No ha sido nuestro día y, cuando no tenés tu día, cuesta", indicó el mediocampista que juega su cuarta Copa del Mundo.

Finalmente Javier Mascherano le pidió a la hinchada que no los deje de apoyar. "Sabíamos de la dificultad que tenía un rival que defiende con gente atrás, muy junta. Le dimos una opción y media de gol y concretaron. Ahí se hizo todo cuesta arriba. Le agradecemos a los hinchas y les pedimos que nos sigan apoyando que los vamos a necesitar", sentenció.

