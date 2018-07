​Ivan Rakitic revela el secreto que le permitió recobrar su mejor nivel

Si bien no ha brillado, en Rusia 2018 Ivan Rakitic ha ratificado la buena campaña que hizo con el FC Barcelona, equipo en el que se consolidó después de haber experimentado un bajón futbolístico.

En una entrevista concedida al diario El País, el volante croata reveló el secretó que le ha permitido recuperar su mejor nivel. Todo empezó con un diagnóstico médico que arrojó que sufría de celiaca, una enfermedad cuyo síntoma más evidente es la aparición de cierta diarrea blanquecina.

Esto obligó a Rakitic a consultar un nutricionista y mal no le ha ido. "He cambiado varias cosas y me encontré muy cómodo y muy bien durante toda la temporada", señaló al citado medio español.

Además de un cambio en su alimentación, Ivan Rakitic también se ha juntado con especialistas en el rubro.

"Tuve un poco de suerte. En un análisis me salió que era celíaco, que no podía comer con gluten. Me pasaba muchas veces que después de los partidos me sentía bastante mal, inflado. Y no me recuperaba tan bien. Cambié completamente toda mi alimentación. En casa solo agua, nada de Coca-cola. También he empezado a trabajar con gente y entre todo eso me ha ayudado muchísimo", agregó el centrocampista del Barza.

"Desde que cambié me recupero mucho mejor, más fácil. El intestino no me da ningún problema. De entrada me parecía que no era tan importante, pero cuando lo probé me di cuenta de que había acertado", finalizó.