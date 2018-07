Rakitic critica duramente a DT de España por suplencia de Iniesta

Este Mundial Rusia 2018 a sorprendido a muchos fanáticos del fútbol y más que nada por los resultado que se han estado dando, una de ellas es la eliminación de España en octavos de final ante Rusia.

Uno de los más sorprendidos con este hecho fue el seleccionado Ivan Rakitic, quien fue más allá del resultado y se refirió a la suplencia de Andrés Iniesta, su amigo y compañero en Barcelona de España.

Rakitic aseguró haberse visto sorprendido con la decisión de estratega Fernando Hierro al no poner en el once inicial a Iniesta contra el conjunto ruso, él sintió que no sabía nada de fútbol.

"En ese momento, sentí que no entendía nada de fútbol. Pensaba que yo estaba practicando otro deporte. Ver al mejor jugador, quizás de la historia en su posición, en el banquillo me dolió muchísimo", expresó.