La irónica disculpa de The Sun a Colombia por la portada "Go Kane"

La selección de Colombia quedó eliminada ante Inglaterra de Rusia 2018 en tanda de penales. En la previa a dicho duelo, el diario inglés 'The Sun' puso en portada lo siguiente: "Mientras los 'Tres Leones' enfrentan al país que le dio al mundo a Shakira, buen café y otras cosas, nosotros decimos Go, Kane'". Ahora, han salido a pedir disculpas, aunque no de la forma que esperaban.

Luego de esta polémica portada, The Sun publicó en su edición del miércoles lo siguiente: "La portada de ayer puede tener la impresión de que Colombia es conocida por su tráfico de cocaína. Esto es injusto para los colombianos, quienes están mucho más avergonzados por la manera en que jugó anoche el equipo nacional de fútbol de manera fraudulenta, infame y con mala conducta. Estamos felices de dejar las cosas claras", publicaron.

La irónica respuesta de The Sun seguro que seguirá trayendo consecuencias en Colombia, especialmente ahora que fueron eliminados a manos de Inglaterra.

