¡INSÓLITO! Hincha peruano engordó 25 kilos para viajar a Rusia 2018

Para no creerlo. Un hincha de la selección peruana realizó una locura nunca antes vista y es que un limeño de 24 años, llamado Diego no tuvo mejor idea que engordar 25 kilos para poder adquirir una entrada de discapacitados para el mundial de Rusia 2018 luego de que las localidades en general se habían agotado.

"Lo único que quedaban en la web de la FIFA eran entradas para discapacitados. Me fijé cuáles eran los requisitos para comprarlas: estar en sillas de ruedas, algo específico para mujeres y sufrir de obesidad mórbida, 35 de IMC, el índice de masa corporal. Me fijé la mía, estaba en 30 e hice cuentas. Debía subir 25 kilos". confesó Diego F de 24 años. El jóven hincha no dudo ni un solo segundo en cumplir su reto y aunque la más afectada era su madre, quien lo regañaba constantemente por no cuidarse.

Diego confiesa que compró las entradas y durante tres meses empezó a engordar, comió muchos hidratos de carbono ya que tenía tres meses para presentar el certificado médico de obesidad corporal a la FIFA. "Por suerte lo cumplí y lo aceptaron" agregó. Este hincha peruano estará presente el sábado en el Perú vs Dinamarca y alentará al equipo de todos en el mundial.

Diego agregó que no fue el único en pensar una locura para viajar al mundial a ver al seleccionado patrio, pues comentó que su amigo pensó en romperse la pierna pero no pudo lograrlo.

