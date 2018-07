La increíble cantidad que ganará Pitana por dirigir la final de Rusia 2018

Néstor Pitana va a pitar su quinto partido en Rusia 2018 cuando esté presente en la final entre Francia y Croacia. El árbitro argentino se ha convertido en el tercero en disputar una final de la Copa del Mundo, siendo el último Horacio Elizondo en la final de Alemania 2006.

Solo por dirigir la final de Rusia 2018, Néstor Pitana se llevará 3 mil euros a sus arcas, esto, sin contar los 85 500 dólares que se llevó por pitar los encuentros entre Rusia vs Arabia, México vs Suecia, Croacia vs Dinamarca y Uruguay vs Francia.

Será la primera final de un Mundial que Néstor Pitana dirija. El árbitro había tenido experiencia en Brasil 2014 y en Copa Libertadores.

