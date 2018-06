La impactante historia del juvenil de la selección de Argentina

Destacó muy rápido. Thiago Almada fue elegido para ser sparring y acompañar a la selección de Argentina en Rusia 2018. El jugador argentino de 17 años viste la camiseta de la sexta división de Vélez y a su corta edad ya es comparado con Carlos Tevez.

"Estar con esos monstruos en el predio de la AFA es una experiencia muy linda. Aprendo mucho de ellos, los admiro. Cada vez que entrenan trato de escucharlos, de mirar lo que hacen. Se portan muy bien conmigo, con respeto y me saludan cada vez que nos vemos. Y Javier Mascherano siempre me pregunta cómo estoy, cómo me siento", confesó a la Nación.

Conoce su historia

Nació el 26 de abril del 2001 en el complejo habitacional Fuerte Apache. Empezó el amor con la pelota en las canchas de tierra del club Santa Clara, el mismo donde acudió Carlos Tevez.

'Guayo' como lo llaman en su localidad, desde muy pequeño sabía lo que era el sacrificio para poder obtener cosas. Ayudaba a un verdulero a vender y recorrer la zona con un megáfono para avisar a los vecinos. También, reciclaba botellas de plástico para intercambiarlas por dinero.

Ahora vive un increíble momento y es uno de los juveniles elegidos para acompañar a la selección de Argentina en la preparación de cara al Mundial. También, se habla mucho que tiene toda la atención de Jorge Sampaoli.