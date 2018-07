Hinchas uruguayos preocupados por árbitro del Uruguay vs Francia

El partido por cuartos de final entre Uruguay vs Francia será dirigido por el árbitro argentino, Nestor Pitana, así lo determinó la FIFA. La buena actuación de Pitana en sus partidos, llevaron a la elección del mismo para el segundo partido de cuartos de final. Aun así es uno de los favoritos para llegar a la final y poder dirigir el encuentro más imporante del mundial de Rusia 2018.

Asimismo, no todo es color de rosa ya que, si bien es cierto, el árbitro argentino destacó mucho en el partido inaugural cuando Rusia goleó 5-0 a Arabia Saudita, también tuvo actuaciones muy críticas en el Suecia vs México. Durante el mundial, Pitana ha cobrado dos penales, uno para Suecia ante México y el otro para Croacia ante Dinamarca.

Hinchas preocupados

Nestor Pitana no es bien recordado en Uruguay, ya que en el 2013 fue el juez que impartió 'justicia' en el Uurguay vs Chile, donde según los uruguayos, Pitana no cobró un penal claro a favor de los dirigidos de Tabarez. Además, no le sacó ninguna trajeta a Luis Suárez, cuando este agredió al chileno, Gonzalo Jara.

