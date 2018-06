Hinchas de Perú entre emotivos cánticos: "¡Oh, Gareca no se va!"

Ricardo Gareca hoy terminó oficialmente su vínculo contractual con la selección peruana y el hincha hoy quiso hacerle un homenaje como se debe.

Durante el encuentro entre Perú y Australia, la afición peruana empezó a corear el nombre del 'Tigre', casi en un intento de súplica para que siga al mando del 'Equipo de Todos'.

"¡Oh, Gareca no se va, no se va, Gareca no se va!", se escuchaba en las cuatro tribunas del estadio de la ciudad de Sochi, en Rusia.

Mira el emotivo momento

