Hincha peruano quiso robarle camiseta de Cahill a niño de 8 años [VIDEO]

El Mundial de Rusia 2018 ha sido el escenario donde los hinchas de la selección peruana han impresionado a todos, por su aliento, porque llenaron todas las tribunas y porque tuvieron un comportamiento de primer nivel, salvo un lamentable suceso que ocurrió tras el final del partido ante Australia.

Tim Cahill, leyenda de la selección de Australia, se acercó a las tribunas para darle su camiseta a un niño de 8 años que estaba en compañía de otros y de sus madres. Sin embargo, un hincha peruano interfirió y cogió la camiseta queriendo llevársela, pero el niño actuó de manera rápida, la retuvo y ante la mirada de las madres no quedó más que dejársela al pequeño.

Dickhead of the tournament goes to this Peruvian man trying to steal Cahills jersey off an 8 year old kid. #WorldCup #AUSPER #GoSocceroos pic.twitter.com/plYtXsnTCc