​Hierro ratifica titularato de De Gea para segundo partido de España

Fernando Hierro ha ratificado al portero David De Gea como titular para el segundo partido de la selección de España en el Mundial Rusia 2018, 'la furia' está obligada a sacar una victoria ante Irán, si quiere seguir con sus chances de pasar a octavos.

Se mantiene bajo los tres palos

'No dudamos de David ni él duda. Le he dado un abrazo. Nosotros sabemos que además el portero es un puesto especial, tiene una psicología especial, lo sabemos y no tenemos dudas, de verdad, sinceramente no'. Fue la primera respuesta de Fernando Hierro tras el empate 3-3 contra Portugal.

Nadie espera una decisión que pueda afectar al grupo de Fernando Hierro, cuya primera medida con sus jugadores ha sido concederles un día libre. Le vendrá bien ese tiempo a David De Gea para asimilar el error cometido en el segundo gol de los lusos -disparo de Cristiano Ronaldo que se le 'escurrió'- para regresar más seguro ante Irán.