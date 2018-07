Hernán Crespo: "No me gustó el Mundial de Messi, nos acostumbró a muchísimo más"

Argentina clasificó 'sudando la gota gorda' al Mundial Rusia 2018 y si alguna chance tenía de ganar esa competencia esta pasaba por contar con un Lionel Messi iluminado. Sin la 'Pulga' enchufada, todo iba a ser más difícil.

Y lo fue. Al punto de que la escuadra albiceleste solo llegó hasta los octavos de final de la Copa del Mundo. Sin ánimos de hacer leña del árbol caído, Hernán Crespo, exseleccionado argentino, también se sintió desilusionado por la actuación del astro del FC Barcelona en la justa mundialista.

"No me gustó el Mundial de Messi, no estuvo a la altura, nos acostumbró a muchísimo más", dijo en Fox Sports Radio Argentina. Sin embargo, en defensa de Lionel, añadió: "Pero tampoco le pusimos las condiciones alrededor para que pueda rendir".

"A Messi hay que dejarlo tranquilo. Al decir Sampaoli que era el equipo de Messi le metió más presión", opinó.

Hernán Crespo también se refirió a los rumores que señalaban que había un grupo de futbolistas que imponía sus ideas a Jorge Sampaoli. "Es una barbaridad que los jugadores armen el equipo", disparó.

"Hoy no tenemos una base, tenemos que volver a empezar", recomendó a la vez que indicó que "no me cabe duda de que (Mauro) Icardi puede ser el '9' de la selección".