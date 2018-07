"Gareca ha dejado su marca en el Perú"

Christian Bassedas, exjugador, manager, técnico de Vélez Sarsfield pero sobretodo amigo íntimo de Ricardo Gareca, aseveró que tras el Mundial Rusia 2018, el ‘Tigre’ ha dejado una marca indeleble en el estilo de la Selección peruana.





“A Ricardo Gareca lo admiro mucho. El flaco para mí es el máximo referente como director técnico, porque estuve muy cerca de él y he notado el crecimiento constante que ha tenido y me da la sensación sin ninguna duda que Perú tuvo un estilo, hizo un buen mundial, lamentablemente no le tocó pasar la primer ronda pero por el funcionamiento, por la emoción que ha demostrado en cada partido y por las situaciones de gol que ha creado para mí debió avanzar, pero mas allá del resultado final lo que queda es la marca que dejó”, reflexionó el exvelezano sobre lo hecho por el su amigo al frente de la bicolor en el Mundial Rusia 2018.

“No me gusta hablar porque está vigente los de Jorge Sampaoli. Ahora no tengo duda que Gareca tiene la capacidad para ser el técnico de la Selección Argentina”, dijo Bassedas para los programas Primero Vélez y el El Show del Gol.

“El Flaco (por Gareca) es una persona que abre la puerta del vestuario e impone respeto, esto siempre fue asi y bueno, ha quedado demostrado estos 4 años que ha estado en Perú. Se vio en la Selección peruana en este mundial”, manifestó. Empero Bassedas es respetuoso del tiempo de descanso que se ha dado Gareca para meditar y poder responder a la propuesta de la Federación Peruana de Fútbol para continuar al frente de la Selección peruana para el Mundial Qatar 2022. “Respecto a su futuro es una decisión muy personal y no he hablado con él”, acotó.