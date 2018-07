Las cinco claves del título de Francia en Rusia 2018

En lo más alto. En un partido lleno de detalles y de goles, la selección de Francia se impuso a selección de Croacia y se coronó campeón por segunda vez en su historia luego de 20 largos años. Con un juego preciso, presión alta y velocidad en cada ataque, los franceses lograron ir de menos a más, dejando en el camino a rivales complicados en cada fase de Rusia 2018.

Este domingo la selección de Francia volvió a imponer en el campo la idea de su entrenador para hacerle frente a una Croacia a la que no le alcanzaron las ganas y el corazón para hacerle frente al nuevo campeón del mundo. Aquí les presentamos las cinco claves del contundente triunfo francés que coronó un Mundial lleno de sorpresas.

1. Contundencia

En un partido escasos de ideas al principio y lleno de detalles la selección de Francia supo capitalizar cada opción de ataque que tuvo. Siempre con la pelota al piso, recuperando rápido y aprovechando los espacios dejados por los croatas, tanto Griezmann, como Mbappé y Pogba, no dudaron al momento de estar de cara al arco.

2. Anulados

El doble pivote de la selección de Francia conformado por Kanté y Pogba cumplió su objetivo de anular a Modric y Rakitic, quienes son la base del conjunto croata y los principales generadores de fútbol. La idea era que no entren en juego, que no ocupen los espacios y que no se conecten con sus demás compañeros y los consiguieron.

3. Cambios acertados

En esta final a Didier Deschamps le funcionaron los cambios. Con Kanté amonestado y riesgo, el técnico metió a NZonzi, quien no desentonó y mantuvo la precisión y marca en el mediocampo. Pero no solo fue él, pues Tolisso y Fekir tampoco hicieron que el juego de los galos decaiga durante los minutos finales.

4. Buena dupla

A pesar de que en los primeros momentos no pudieron conectarse y sufrieron los embates de los defensas de la selección de Croacia, cuando aparecieron los espacios Griezmann y Mbappé fueron una dupla explosiva. Griezmman es capaz de aprovechar de la mejor manera las cualidades del joven delantero y cuando eso pasa el resultado para el rival, siempre es letal

5. No se cae

El carácter de esta selección de la selección de Francia es una de las cualidades más rescatables. A pesar de que Croacia llegó rápidamente al empate, los galos no decayeron y siguieron buscando el triunfo. Siempre buscaron marcar la diferencia, amparados en la seguridad defensiva, la calidad de sus volantes y la velocidad de sus atacantes.

LEE ADEMÁS: De pedir autógrafos a campeones del 98 a ser campeón en Rusia 2018 https://t.co/T9Hr2n4MFz pic.twitter.com/86l0eb65ZN