Francia llegó casi en simultáneo con Perú a la capital de Rusia

También llegó. Francia, rival de la selección peruana en el Grupo C del Mundial de Rusia 2018, llegó a Moscú casi en simultáneo con el combinado nacional.

La delegación de la selección francesa de fútbol, con su presidente Nol Le Grat y el entrenador Didier Deschamps a la cabeza, aterrizó este domingo en Moscú, con vistas a su participación en el Mundial-2018, constató la AFP

El seleccionado galo disputó el sábado su último amistoso de preparación para el torneo, que se saldó con un empate 1-1 ante Estados Unidos en Lyon.

