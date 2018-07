Francia y las 4 cábalas que los hacen los más supersticiosos de Rusia 2018

No fallan. La selección de Francia no ha perdido ningún partido desde el inicio del mundial de Rusia 2018, pues le ganó a Australia y Perú y empató sin goles ante Dinamarca en el grupo C y según sus seguidores son por las cábalas que vienen cumpliendo los dirigidos de Deschamps y compañía.

Y es que no es una, ni dos, ni tampoco tres, son hasta 4 cábalas que tienen los franceses desde el inicio del mundial, en las que se viene apoyando desde su primer partido.

1. Las conferencias del equipo tienen un invitado especial

Como se sabe, cada selección que participa en el mundial, tiene la obligación de brindar conferencias de prensa durante la semana. Asimismo, los 'blues' hablan en el transcurso de la semana y en la conferencia previa al partido que disputarán, siempre tienen la presencia de uno de sus seleccionados: Hugo Lloris. Y es que el primero en hablar es el entrenador, pero de inmediato, el portero de la selección es el siguiente en sentarse a conversar con los distintos periodistas.

2. El uniforme no se repite

Desde el primer partido de la selección francesa, el uniforme no se ha repetido en ningún momento, sino que, siempre ha existido algún cambio, desde el color de las medias, hasta el short y las camisetas que lucen los seleccionados. Los europeos siempre han combinado su indumentaria.

3. Los cambios en el equipo

Aunque parece absurdo, los cambios en el equipo francés, también le 'resultan' al técnico desde su mandato en la selección. En los primeros 5 encuentros de los franceses, se ha realizado el popular cambio de delantero por delantero y es el caso de Antoine Griezmann con Nabil Fekir. Cabe recordar que en el último partido por semifinales ante Bélgica, no se logró esta 'cábala' debido a la lesión de Matuidi. ¿Pasará factura?

4. La suerte de Adil Rami

Para no creerlo. La barba de Adil Rami les traería suerte a todos los seleccionados franceses. El defensa es uno de los jugadores más divertidos y alegres de todo el equipo, pero eso no es todo, sino que luego de cada victoria y buen resultado que ha logrado conseguir Francia, algunos de sus compañeros se han acercados a tocarle y hasta arreglarle la barba.

