Flamengo sobre Paolo Guerrero:"El más perjudicado ha sido el club"

Después de que el Tribunal Federal de Suiza le otorgara la medida cautelar a Paolo Guerrero para que este en Rusia 2018, desde Flamengo se pronunciaron con respecto a la situación del peruano en el 'Mengao', resaltando que ellos han sido los más perjudicado en toda esta historia.

Eduardo Madeira de Mello, presidene de Flamengo comentó que el club brasilero analizará profundamente qué acciones tomarán para defender sus intereses.

"Todo ese proceso tiene que ser analizado con calma, porque, después de todo, lo que sucedió desde el principio, fue que el jugador fue suspendido por una situación ocurrida cuando él estaba sirviendo a la selección peruana, sólo que quien pagó fue el Flamengo , sólo quien fue perjudicado en toda esta historia fue el Flamengo, que va a analizarlo profundamente para ver de qué manera conseguiremos defender nuestros intereses", comentó el directivo.

"Sinceramente, no he tenido conocimiento de sus declaraciones. Pero toda la relación del jugador con el Flamengo siempre fue de una armonía muy grande y profesionalismo de parte aparte (...) No conversé directamente con él, pero él seguramente conversó con alguien del Flamengo y sabe lo que el Flamengo piensa de él, como fue nuestra relación de 2015 para acá", agregó.

