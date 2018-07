​Figura de Colombia en Rusia 2018 reveló sus momentos más difíciles

Yerry Mina fue una de las figuras de la selección de Colombia en el Mundial Rusia 2018, marcó tres goles importantes para llegar hasta los cuartos de final, donde finalmente sucumbieron ante Inglaterra. Ahora, en sus días de descanso, el defensor de Barcelona fue entrevistado por un medio de su país, a quien reveló momentos.

Le tocó luchar desde abajo

'Cuando no iba ni al banco, no era ni opción, comenzaba a entrenarme solo en casa. Es difícil ver a los compañeros y mirar los partidos por televisión, entonces fue un momento complicado que no se lo deseo a ningún jugador. Viví momentos de mucha tristeza esta temporada, fue difícil ver jugar a sus compañeros por televisión, como ocurrió en repetidas ocasiones en las que no fuí convocado', declaró Yerry Mina.

En su primera temporada, Yerry Mina solo jugó seis partidos oficiales durante sus primeros seis meses en el Barcelona, al que llegó a principios de este año. 'Yo siempre voy a tratar de hacer lo mejor posible para mí, para mi equipo, espero que donde me toque, sea en el Barcelona o si me toca partir, hacerlo de la mejor manera, pero de momento estoy feliz en el Barcelona', añadió.