FIFPro oficializa pedido para que Paolo Guerrero juegue en Rusia 2018

Se juegan todo. La FIFPro envió una solicitud a la FIFA para que la sanción impuesta por el TAS a Paolo Guerrero quede sin efecto y así pueda jugar con la selección peruana el Mundial de Rusia 2018.

"FIFPro ha escrito a FIFA una solicitud para que se permita al capitán del Perú Paolo Guerrero participar en el mundial. Esperamos un avance en las próximas 24-48 horas", tuiteó la cuenta oficial del organismo.

Recordemos que Guerrero estará viajando en las próximas horas junto al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo para reunirse con el presidente de la FIFA, Giani Infantino y conversar todo lo relacionado a la posibilidad de jugar la Copa del Mundo pese al fallo del TAS.

UPDATE: @FIFPro has written to @FIFAcom requesting that Peru captain Paolo Guerrero be allowed to participate in the @FIFAWorldCup. We are hoping for a breakthrough in the next 24-48 hours. pic.twitter.com/nq5269UquD

— FIFPro (@FIFPro) 20 de mayo de 2018