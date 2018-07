Fernando Muslera rompió su silencio tras blooper en el duelo contra Francia

"Estoy caliente, pero es parte de mi vida y hay que llevarlo de la mejor manera", fue lo primero que dijo Fernando Muslera cuando fue abordado por la prensa en la zona mixta luego de la eliminación de Rusia 2018 a manos de Francia.

Tiene motivos el portero uruguayo para estar "caliente". Primero, los franceses los enviaron de regreso a casa y, segundo, con su blooper el partido ante los europeos quedó prácticamente sentenciado a favor de ellos.

Sin que se sienta ofendido por la pregunta, Fernando Muslera brindó detalles de la jugada en la que yerra en el despeje y termina convirtiendo un autogol.

"La pelota se me mueve un poco a la derecha al final cuando yo me estoy volcando hacia la izquierda. No quiero agarrar la pelota, quiero rechazar y me da de lleno en la mano izquierda, no me dio la fuerza para sacarla por arriba", explicó Muslera, quien lamentó que su selección no haya podido llegar más lejos en el Mundial.

"Ellos están corriendo, veníamos haciendo un Mundial de mucho sacrificio y es un error de tiempo, de velocidad, de cálculo y el error mío hundió un poco las esperanzas", admitió.

El guardameta de la selección 'charrúa' contó que recibió muchos mensajes de apoyo de otros arqueros y aseguró que se siente "más fuerte" para afrontar lo que se viene.

"Recibí muchos mensajes de otros arqueros para solidarizarse, le agradezco a todos ellos y ahora estoy más tranquilo, más fuerte, pensando en lo que se viene", mencionó el cuidavallas del Galatasaray de Turquía.