Federación Palestina pide quemar las camisetas de Lionel Messi

Jibril Rajoub, presidente de la Federación Palestina de Fútbol, hizo un singular pedido a los hinchas árabes y musulmanes para este fin de semana durante el amistoso entre Argentina e Israel, previo al Mundial de Rusia 2018. El directivo pidió a Lionel Messi no jugar el duelo y reveló que el domingo envió un documento al Gobierno y la Federación Argentina haciendo formal el pedido.

"Messi es un símbolo de paz y amor, le pedimos que no participar en el blanqueo de los crímenes de la ocupación israelí. No vengas Messi, no encubras el rostro del racismo", dijo el presidente de la Federación.

Así mismo, Jibril Rajoub pidió a los hinchas israelíes quemar las camisetas de Lionel Messi y todo artículo que tenga que ver con la 'Pulga'. Pedimos a todos que quemen sus camisetas a su nombre y los carteles de él. De un partido deportivo, este partido se ha convertido en una herramienta política, el gobierno israelí tratando de darle un alcance político insistiendo en que tenga lugar en Jerusalén", comentó.

LEE TAMBIÉN: