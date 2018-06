Federación Mexicana no castigará a jugadores tras escándalo sexual

Luego del escándalo sexual que se desató en la selección de México previo al Mundial de Rusia 2018, pues involucraba a 8 jugadores en una fiesta con alcohol, juegos y 30 mujeres hasta la madrugada, el secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol habló ante la prensa del tema.

El día libre es el día libre, son los riesgos que uno corre con la libertad. En realidad, no es que nos guste o no simplemente hay que tener claro que no han faltado a algún tema de entrenamiento ni de concentración", explicó el secretario general de la FMF tras la publicación de la revista TV Notas de México.

El tema de los valores es aparte, no voy a condenar a los jugadores. Es una decisión personal, libre, que puedan disponer de su tiempo, pactado previamente con la organización de una semana previo al viaje. El tema de la libertad es complejo, finalizó Guillermo Cantú, poniéndole fin a toda la polémica.

A la selección de México solo le resta un amistoso previo al inicio de Rusia 2018, que será ante Dinamarca este sábado 9 de junio, justamente el primer rival de la selección peruana en el Mundial.

