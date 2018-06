​ExUnión Comercio revela conmovedora historia con Marcos Rojo

Cristian Bogado, exdelantero de Unión Comercio, reveló una conmovedora anécdota con el salvador de Argentina en el Mundial Rusia 2018, nos referimos al defensor Marcos Rojo, con quien compartió vestuarios en su paso por Estudiantes de la Plata.

Juntos en el 'pincha'

'Cuando me transfieren a mi a Estudiantes, a los 20 años lo conocí a él con 16 años, entonces recibí un dinero y me compré una camioneta, recuerdo que lo recogía de su casa y lo llevaba a los entrenamientos, él lo único que me decía es que quería comprarle una casa a su mamá para sacarla del lugar donde vivía. Un día le escribí por Instagram, pensé que no me iba a ser caso porque él estaba en Manchester United, pero me respondió y me dijo, 'Yo nunca me olvido de las personas que me apoyaron cuando no era nada, te paso mi numero estoy a la orden, si quieres te pago los pasajes para que vengas', lo primero que le pregunté fue por su mamá y me dijo que le compró todo lo que necesitaba, que cuando ella quería le mandaba los pasajes y se venía en avión privado', comentó el 'Torito' en el programa Nexo de ESPN.

'La otra vez que le hizo gol a Nigeria también le escribí al WhatsApp y la verdad como está en el Mundial tampoco esperaba que me contestara, pero a los diez minutos recibí un 'Gracias amigo por las felicitaciones'', agregó el exdelantero de Unión Comercio.