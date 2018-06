Extécnico de Chile critica a Cristian Cueva y elogia a Paolo Guerrero [VIDEO]

Juvenal Olmos, exfutbolista y exentrenador que hoy funge de comentarista, no tuvo reparos en criticar a Cristian Cueva, luego de que el volante fallara un penal frente a Dinamarca en Rusia 2018. El exseleccionador chileno, en cambio, llenó de elogios a Paolo Guerrero, delantero de la selección peruana que iría desde el vamos contra Francia este jueves.

"Cristian Cueva viene de perder cinco penales en el Sao Paulo, lo cual me parece excesivo para ser el encargado de Perú para patear los penales. Perú tiene jugadores de buen calibre como para que por este expediente tenga otro especialista", dijo Olmos en Fox Sports Radio Perú.

Y agregó: "Me pareció muy extraño que Cueva tirara el penal. Yo sé que tiene personalidad y arraigo dentro del equipo, pero si en su club ya ha errado cinco penales y en toda su carrera ha errado quince, me parece excesiva la solicitud de confianza para poder haber pateado ese penal".

Por otro lado, Juvenal Olmos no tuvo ninguna duda en afirmar que Perú no puede darse el lujo de tener en la banca de suplentes a un jugador como Paolo Guerrero. Es más, comparó al 'Depredador' con dos cracks de talla mundial.

"Guerrero puede estar lesionado, puede estar cansado, incluso en fuera de forma, pero para mí él tiene que jugar sí o sí esta clase de partidos. Es más, me atrevo a decir que Guerrero es a Perú como Vidal es a Chile o como Cristiano Ronaldo es a Portugal, por lo que me llamó la atención que no haya alineado desde el primer minuto (ante Dinamarca)", indicó el chileno.

Olmos también analizó lo difícil que será para la 'bicolor' el choque contra los franceses. "Perú de mitad de campo hacia arriba tiene jugadores muy veloces que le pueden hacer daño a cualquier selección, pero debe tener cuidado de cómo defiende, pues al exponerse un poco al ir a atacar sus centrales van a sufrir, pues los franceses tienen jugadores que hacen desde la explosión su participación en el juego", finalizó.