Esta es la promesa de Luka Modric si gana el Mundial Rusia 2018

Croacia sueña con ganar el Mundial Rusia 2018 tras la victoria sobre Inglaterra en la semifinal y para condimentar más este hsitórico momento, el astro Luka Modric reveló cómo los croatas pretenden celebrar un posible título de la Copa del Mundo. La definición será contra Francia el próximo domingo en Moscú.

"Si ganamos el Mundial Rusia 2018, voy a pintarme el pelo. Todo el equipo se va a pintar el pelo. Vamos a ver", prometió el genio de Luka Modric. Croacia tuvo que enfrentarse a la tercera prórroga seguida para conseguir avanzar hacia la final de la Copa del Mundo. Esta vez, sólo un detalle fue diferente: la partida fue resuelta sin la necesidad de disputa de penales.

"Gracias a Dios no llegamos a los penales. Mostramos que estamos físicamente muy bien y ahora tenemos que seguir, preparar bien para el próximo partido. Esperamos un rival muy difícil, creo que más que hoy. Es el rival más difícil de este Mundial", contó Modric.

"Croacia debe estar una locura ahora. Todo el país no duerme. No sólo Croacia, sino también los países alrededor con los croatas dispersos en otros países. Se dice que hay 4 millones en Croacia y otros 4 fuera. Por eso, seguro que están locos por ahí festejando mucho. Que se merecen. Nosotros también, pero no podemos mucho porque tenemos que descansar bien y preparar bien", sentenció la estrella croata.