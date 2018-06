ESPN revela por qué Ricardo Gareca dejaría la selección peruana

Las horas pasan y nadie sabe si Ricardo Gareca seguirá al mando de la selección peruana, luego que de por terminada su participación en Rusia 2018.

En la edición de anoche, ESPN en su programa ESPN FC informó que el 'Tigre' no continuaría al mando de la bicolor y la razón principal tendría que ver con la decisión de no seguir por parte de Juan Carlos Oblitas.

"Me huele a que Oblitas está pensando en no seguir. Y honestamente, si Oblitas no sigue yo muy complicado, por no decir imposible, que Gareca continúe", afirmó el periodista Franco Lostanau en ESPN FC.



"Siento ese mal sabor. Va a ser difícil que se quede Juan Carlos Oblitas. Él dice que tiene contrato hasta fin de año y luego verá. Más allá de quién se queda, el proceso debe seguir. Que no importan los de arriba, lo que importa es que se quede Gareca"

LEE ADEMÁS: