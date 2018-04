Eriksen mete miedo a Perú con gol imposible ante Chelsea

A tenerlo en cuenta. Una de las principales virtudes de Christian Eriksen, volante de Dinamarca, que juega en el Tottenham es el remate de larga distancia. Así lo ha demostrado con un verdadero golazo que dejó sin chances a Willy Caballero, en el duelo ante Chelsea.

El mediocentro danés avanzó un par de metros antes de llegar al área de los 'Blues' y sacó un derechazo que hizo una parábola extraña y así puso el empate trnasitorio en el triunfo de los 'Spurs'.

Esta acción deberá ser bien analizada por el comando técnico de Ricardo Gareca, puesto que Eriksen con Dinamarca será rival de la selección peruana, en su debut en el Mundial de Rusia 2018 el próximo 16 de junio.

@ChrisEriksen8 has scored 16 goals from outside the box since his #PL debut in September 2013, the most of any current player in the competition#CHETOT pic.twitter.com/fKHXhRNr3C

— Premier League (@premierleague) 1 de abril de 2018