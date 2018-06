El emotivo video para la selección argentina previo a Rusia 2018

La selección argentina debutará el próximo sábado 16 de junio a las 8:00 a.m. (hora peruana) contra Islandia por el Grupo D del Mundial Rusia 2018 y tanto los hinchas como sus auspiciadores de la Albiceleste ya iniciaron las campañas a favor de sus jugadores. Un nuevo y emotivo video se ha convertido rápidamente en rival en las redes sociales.

Se trata de la campaña realizada por 'Naranja' el cual muestra a Lucas Biglia y Éver Banega acompañados por otros jugadores de la selección argentina, a minutos de salir al campo de juego. En ese preciso momento un pequeño hincha es el encargado de dar la charla técnica y destaca los principales argumentos de la Albiceleste para tener una buena campaña en Rusia 2018.

"Muchachos, nosotros estamos preparados para esto. Ya pasamos por todo, partidos donde la pelota no quería entrar, donde no agregaban ni un minuto; jugadas en la que el VAR le daba la razón al otro equipo, en canchas durísimas; contra esos defensores que muerden en serio; contra las tácticas hiper defensivas y súper ofensivas. Por todo eso no olviden que este es un juego que aprendimos a tomarnoslo desde chiquitos. Dejémos todo, menos de jugar", se escucha en la voz del niño que alienta a la selección argentina previo a Rusia 2018.

