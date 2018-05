El 'as' bajo la manga de Gareca para reemplazar a Paolo Guerrero

El panorama para Ricardo Gareca con respecto a la situación de Paolo Guerrero, es totalmente incierto. Ante la necesidad de llenar un eventual vacío que dejará el 'Depredador' si el fallo del TAS no es favorable, el 'Tigre' evalúa improvisar con otro seleccionado para que pueda jugar de '9'.

Este, es el caso del defensor Anderson Santamaria, quien confesó en la última práctica de la bicolor, que hace algunos días viene entrenando en esa posición y que ya recibió el visto bueno del seleccionador para que pueda que pueda jugar en dicha zona, siempre y cuando haya una emergencia.

"Desde ayer vengo trabajando en esa posición, creo que por la necesidad que no tenemos delantero y el profesor me dijo que me veía virtudes ahí, ya que en el 2015 jugué de '9' en el León de Huánuco y pude hacer varios goles", afirmó el zaguero a los medios de prensa.

LEE ADEMÁS: