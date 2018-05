Edison Flores sobre llamado de Pizarro: "Con Guerrero estamos bien"

En la interna de la selección peruana están muy alertas a lo que pueda pasar con Paolo Guerrero luego que el TAS emita su fallo. Pero, por ejemplo Edison Flores también no es ajeno a los rumores de una posible convocatoria de Claudio Pizarro al combinado nacional para el Mundial de Rusia 2018 y ha dado su opinión al respecto.

"Si viene alguien nuevo no depende del grupo, sino del comando técnico. Con Paolo estamos bien y seguros de que vamos a salir de esta situación. Lo de Pizarro no lo sé, es un gran futbolista y su experiencia nos vendría bien. Sin embargo, yo solo opino y no decido. Pero creo que Guerrero tiene que salir de esta situación y estar con nosotros", remarcó el 'Orejas' a Fútbol Como Cancha de RPP.

Conoce a seleccionado danés

Asimismo, Flores reveló que viene entrenando con su club con un seleccionado de Dinamarca, luego que terminara la temporada con Aalborg en la liga danesa.

"Justo un seleccionado nacional de Dinamarca está entrenando con mi equipo porque su club ya acabó la liga. Se llama Henrik Dalsgaard, es un lateral derecho muy rápido que juega en el Brentford de la Segunda División de Inglaterra", acotó.

