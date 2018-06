Edison Flores: "Guerrero está en ritmo, parece que no hubiera estado de para"

Una vez que se supo (e incluso antes cuando todavía era una posibilidad) que Paolo Guerrero podría jugar el Mundial Rusia 2018 con la selección peruana, surgió una pregunta: ¿en qué estado físico se encontrará el capitán? Si bien es cierto el 'Depredador' se estuvo entrenando por su cuenta, igual eso no podría ser suficiente.

No obstante, en charla con los medios de prensa que lo abordaron al final de la segunda práctica en Austria, Edison Flores destacó el buen estado físico en el que se encuentra el 'Depredador'.

"Paolo es un gran jugador y siempre lo ha demostrado. Parece que no hubiese estado de para, está al mismo ritmo que nosotros", señaló el jugador del Aalborg de Dinamarca. "Para él será fácil volverse a integrar al equipo, pues está acostumbrado a jugar con nosotros", añadió.

Por otro lado, el popular 'Orejas' resaltó la libertad que el profesor Ricardo Gareca le da a los hombres de ofensiva para que se muevan en todo el frente de ataque. Él mismo ha jugado en varias posiciones y "no es algo que nos disguste", dijo.

"Depende de lo que quiera el 'profe' yo y mis compañeros estamos trabajando para dar lo mejor y tener un alto rendimiento para no salir del once (titular). Durante las Eliminatorias nos hemos movido con libertad en el ataque y eso no es algo que nos disguste", apuntó Edison Flores.