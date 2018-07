Edison Flores "En Europa se han sorprendido de nuestro juego" [VIDEO]

Ya habrán pasado muchos días desde que dejaron el Mundial de Rusia 2018, pero nadie de los seleccionados nacionales podrán olvidar esta linda experiencia y mucho menos los amantes de fútbol, quienes se quedaron sorprendidos por el buen nivel mostrado por Perú, así como lo indicó Edison Flores, quien conversó, en exclusiva, con El Bocón y contó todo lo que se le viene a él y al país en las próximas competiciones internacionales: Copa América Brasil 2019 y las Eliminatorias para Qatar 2022.

¿Qué te dijo Ricardo Gareca cuando te llamó por primera vez a la selección peruana?

Cuando el ´profe’ me convocó, me dio toda su confianza. Es más, puedo decir que él confió más en mí de lo que yo mismo lo hacía. Saqué ese amor propio enorme que pude reflejarlo en cada partido. En esta etapa de mi carrera me ha ayudado mucho, aunque aun así, busco seguir creciendo.

¿Qué tal la experiencia del Mundial?

Muy buena, aunque sentí bronca por no lograr el primer objetivo, que era pasar a la siguiente ronda. Sin embargo, sumé grandes experiencias con los compañeros. Lo que más rescato de este Mundial es la unión del grupo, nunca se rompió y estuvimos muy hermanados como una familia.

En Dinamarca, Allan Gaarde siempre nos dijo que no te pondría trabas en tu futuro. Inclusive, le afirmó a EL BOCÓN: “Edison Flores tiene la capacidad para jugar en cualquier grande de Europa”. ¿Qué opinas al respecto?

Allan es una buenísima persona, siempre me ayudó. Desde que empecé esta experiencia en el Aalborg me trató de la mejor manera. Le agradezco las palabras. No sé qué pasará en un futuro.

¿Qué sientes que los niños en un mediano plazo anhelen ser como ustedes? Antes ellos admiraban a jugadores del extranjero...

Es increíble lo que ha generado esta nueva selección. Hemos clasificado a un mundial por más trabas que tuvimos en un inicio. Creo que mucha gente se ha identificado, no solo los niños, sino también los mayores. Pienso que no nos damos cuenta de esto cuando estamos dentro del campo, pero después vimos una unión única en todos los partidos que tuvimos, y creo que es valorable porque ayudamos a todo un país a que esté un poco más unido, a pesar de lo que pase.

¿Qué opinas de los amistosos pactados ante Holanda, Alemania y Chile?

Todos los amistosos me emocionan, pero en particular jugar ante Alemania. Todos son rivales muy interesantes, y en la selección peruana nada es amistoso, porque siempre tratamos de tomarlo como partidos oficiales. Esperamos dar lo mejor de nosotros, si es que estoy convocado también (risas).

¿Cómo calificas tu experiencia en Aalborg?

Como muy buena. El club me dio la confianza. Tuvieron mucha paciencia conmigo para que me pueda adaptar. Al principio no me fueron bien las cosas y, a pesar de eso, tuvieron mucha paciencia, y valoro mucho eso del equipo. No es fácil encontrar un club así.

¿Cuál es la liga y el equipo de tus sueños?

Desde chiquito la liga de mis sueños es la española. No podría decir un equipo exactamente, pero admiro al Barcelona. De todas formas, no se sabe nunca en el fútbol qué pueda pasar.

¿Hubo mucha diferencia entre Perú y los rivales de la fase de grupos en el Mundial?

Hay mucha gente en Europa que ha visto nuestro juego y le ha sorprendido, no solo eso, sino también lo hecho por la afición. Es increíble ver esos comentarios, pues me motivan mucho para poder seguir. Antes se notaba mucha diferencia entre un equipo europeo y uno sudamericano, mucho más con Perú. Pero creo que en este Mundial hemos estado a la par de grandes equipos y no hemos desentonado en eso.

¿Quién es el jugador que más admiras y cuéntanos por qué?

Ronaldinho, sin duda. Me hubiera gustado compartir camerino o algún partido con él. Me gustó mucho en su etapa en el Barcelona, los dos primeros años fueron brutales, me encantó. Luego, pasaron otras cosas, pero igual admiro mucho a ‘Dino’.

La sub-20 acompañó a la selección mayor en su travesía por Rusia 2018. ¿Qué juveniles crees que tienen potencial para llegar a la bicolor?

Hay varios jugadores que me gustan, tienen buen toque. Jairo Concha, por ejemplo. También Távara, Pacheco, Olivares y Pretell. Hay chicos muy buenos, todos podrían sumarse, pero todo depende de ellos.

¿Cuál es tu objetivo más cercano?

Debo dar lo mejor posible de mí para tener otra convocatoria, nadie tiene el puesto asegurado. Será un camino largo rumbo a Qatar 2022, y esto empieza de cero otra vez. Es una nueva era, una nueva Eliminatoria, y esperemos que nos vaya bien.

¿Qué mensaje le darías a los hinchas?

A la gente solo decirle que nos siga apoyando, porque los que integren el grupo darán lo mejor. Estoy seguro de que la Copa América de Brasil que se viene será una bonita experiencia. Los jugadores lucharán para poder estar en esta lista, y también esperen mucho de los próximos amistosos que se vienen porque habrá mucho nivel. Los seleccionados darán lo mejor. Como dije, cada partido es importante y nosotros miramos a todos los cotejos como oficiales.///